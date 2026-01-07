Carnavales 2026: Valle Hermoso se prepara para dos noches a puro baile

Valle Hermoso vivirá el viernes 16 y sábado 17 de enero dos noches de celebración con los Carnavales 2026, una propuesta abierta a vecinos y turistas que combinará música en vivo, baile, disfraces y actividades para toda la familia.

El evento se desarrollará desde las 21:00 en la Plaza Manuel Belgrano y contará con shows musicales, foodtrucks, puestos artesanales y gastronómicos, además de sectores con espuma y concursos de disfraces.

La primera noche, el viernes, subirán al escenario Jessi Díaz y Calle Vapor, en una jornada especialmente pensada para los más chicos, con el Concurso de Disfraces Infantiles y la entrega del Lolo de Oro, Plata y Bronce.

El sábado será el turno del Carnaval Chayero, con las presentaciones de El Embrujo y Grupo Cristal, y el Concurso de Disfraces para Adultos, cerrando dos noches de festejo popular en el corazón de la ciudad.