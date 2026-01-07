Córdoba: Retiran una leche de Nestlé que contendría una peligrosa bacteria

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología dio a conocer una posible contaminación de una leche para bebés y la empresa Nestlé Argentina S.A resolvió el retiro voluntario y preventivo de los lotes afectados. Se detectó un alto riesgo de que las fórmulas hayan sido afectadas por una toxina bacteriana y piden no consumir los productos.

El gobierno de la Provincia de Córdoba confirmó que la medida se aplica tanto a productos elaborados en el país como para un lote importado desde Suiza, luego que la empresa identificara la posible presencia de Cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de las fórmulas infantiles.

La decisión fue comunicada a municipios y comunas de la provincia para reforzar los controles y evitar que los productos lleguen a los consumidores y se está monitoreando el retiro de los lotes afectados.

La alerta sanitaria alcanza a las siguientes fórmulas para lactantes: Productos nacionales (elaborados en Santa Fe). Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO. Presentación 400 g. (Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026. Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027. Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027). Presentación 800 g (Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026. Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027. Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027. Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027. Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027. Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027. Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027. Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027).

Producto importado (Suiza). Nestlé Alfamino. Presentación 400 g (Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027).

A quienes tengan en su poder alguno de los lotes mencionados, se recomienda no consumirlos bajo ningún concepto. Si sos comerciante o distribuidor, tanto en tiendas físicas como virtuales, debes retirar los productos de la venta y contactar a tu proveedor.