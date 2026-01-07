Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este 7 de enero continúan los pagos.

Durante esta jornada se abonarán prestaciones sociales a beneficiarios en todo el país, organizadas de acuerdo con la terminación del número de su DNI.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 7 de enero de 2026

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Diciembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.

Diciembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2