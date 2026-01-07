¿Cuánto llovió anoche en las sierras de Córdoba?

Las lluvias caídas durante las últimas seis horas en las cuencas de los ríos San Antonio y Cosquín dejaron registros dispares, con acumulados más importantes en sectores serranos y un aumento del caudal en algunos tramos. Según el relevamiento del DUAR Punilla, a esta mañana el río San Antonio marcaba un metro de ingreso en Cuesta Blanca.

En la cuenca del San Antonio, los valores más altos se midieron en Los Gigantes, con 26 milímetros, y en El Cajón, con 25 milímetros. También se registraron 20 milímetros en Puesto Garay y 16 milímetros en La Posta. En Villa Carlos Paz, el registro fue de 9 milímetros.

En cuanto a niveles de río, El Cajón marcó 0,43 metros, Malambo 1,57 metros y la confluencia de El Cajón 1,15 metros.

Los promedios generales en esta cuenca fueron de 14,6 milímetros en la cuenca alta, 14 milímetros en la media y 12,5 milímetros en la baja. En el área del perilago San Roque, el promedio fue de 11,67 milímetros.

En la cuenca del río Cosquín, las lluvias más intensas se dieron en San José, con 29 milímetros, y en La Hoyada, con 23 milímetros. La Juntura registró 20 milímetros y Villa Caeiro, 14 milímetros. El promedio general de esta cuenca fue de 18 milímetros, mientras que en la subcuenca del río Las Mojarras alcanzó los 22,2 milímetros.

En San José, el nivel del río llegó a 0,68 metros y en La Juntura se ubicó en 0,35 metros.

El monitoreo continúa en toda la región serrana, con especial atención en los cambios de caudal a medida que el agua desciende hacia las zonas bajas.