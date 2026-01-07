Los Reyes Magos llevaron magia y alegría a Valle Hermoso

Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron una parada especial en Valle Hermoso y llevaron alegría a decenas de familias que se acercaron a la Plaza Manuel Belgrano para vivir una jornada cargada de emoción y espíritu festivo.

Durante la tarde, niños y adultos pudieron disfrutar de una hermosa merienda, sacarse fotos con los Reyes Magos, compartir risas y saborear algo rico, en un clima marcado por la ilusión y la magia propia de esta tradicional celebración.

El encuentro fue un momento especial para la comunidad, que respondió con gran acompañamiento y entusiasmo, convirtiendo la plaza en un espacio de alegría y encuentro familiar.