«Mr. Coffee» redobla la apuesta en Carlos Paz: llega la Brunch House

Villa Carlos Paz se prepara para recibir una de las aperturas gastronómicas más esperadas de la temporada: «Mr. Coffee» redobla la apuesta con la apertura de la «Brunch House» con la mejor coctelería y una propuesta gourmet.

La cafetería que supo conquistar al público local con su impronta moderna y su café de especialidad, anunció oficialmente la apertura de su segunda sucursal, un espacio que promete marcar tendencia y elevar la experiencia culinaria en la ciudad.

El nuevo local estará ubicado en San Martín y Moreno, dentro del complejo «Opera Fun» y pocas cuadras de la sucursal original y de la Terminal de Ómnibus. Cuenta con más de 320 metros cuadrados y suma más infraestructura y personal en el marco de un concepto de innovación gastronómica. «Vamos a armar algo increíble para la gente de Carlos Paz y para todos los que formamos parte de esto. La idea es romper esquemas y sorprender»; aseguró Gastón, referente del proyecto, en diálogo con El Diario.

Si bien mantendrá la esencia de «Mr. Coffee», la Brunch House ampliará notablemente su carta con opciones de almuerzo y cena, incursión en coctelería y una renovación del menú en un 50 o 60%, con platos gourmet, abundantes y a precios accesibles.

«Queremos que la gente pruebe platos de lujo, platos gourmet, pero sin perder nuestra identidad. Que se sorprendan con lo que están comiendo»; adelantó Gastón, quien reconoció que el foco estará puesto en ofrecer «café de calidad».

«Mr. Coffee Brunch House» no será solo un lugar para comer y tomar café. El proyecto incluye un espacio de coworking privado para empresas y particulares, sectores diferenciados para estudiantes y trabajadores, y áreas especialmente diseñadas para los amantes del café. Además, el entorno suma un plus: el complejo «Opera Fun» contará con una pista de patinaje permanente, nuevas propuestas comerciales y una comunidad residencial activa.

La inauguración está prevista dentro de la primera quincena de enero y también se proyectan eventos, actividades sociales y propuestas culturales, incluso la posibilidad de hacer una intervención sobre la Avenida San Martín para generar experiencias gastronómicas y urbanas diferentes. «Vamos a trabajar junto a la otra sucursal, con públicos distintos, pero con una propuesta completísima para Carlos Paz. Queremos refidelizar, duplicar la marca y seguir creciendo»; concluyó el vocero de la firma.