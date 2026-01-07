Por Reyes, las ventas minoristas crecieron apenas 0,5% interanual

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la celebración de Reyes Magos 2026 registraron un leve crecimiento interanual del 0,5%, medido a precios constantes, aunque el balance general mostró un consumo débil, fragmentado y por debajo del desempeño de la Navidad.

Según el relevamiento realizado entre el 4 y el 5 de enero, la fecha estuvo marcada por escaso movimiento generalizado, promociones agresivas que no lograron revertir la baja demanda y una fuerte caída del valor real del ticket promedio, que se ubicó en $36.656, lo que implica una contracción del 41,9% frente a 2025, ajustada por inflación.

El informe señala que, si bien en algunos rubros se vendieron más unidades, el gasto promedio fue menor, reflejando un cambio en el patrón de consumo: regalos más baratos, fuerte búsqueda de precios y alta dependencia del financiamiento. Predominó el uso de tarjetas de crédito, con casi nula utilización de efectivo y menor presencia del débito.

Para el 82,2% de los comercios, el resultado fue igual o peor a lo esperado, y un 17,8% afirmó haber vendido incluso menos de lo previsto. En muchos casos, la celebración de Reyes fue irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, la cercanía con otras fechas de gasto y la competencia del canal online.

El relevamiento se realizó sobre 209 comercios de 30 ciudades del país, incluyendo CABA y Gran Buenos Aires.

Desempeño por rubros

El análisis sectorial mostró resultados dispares. Librerías fue el rubro con mejor desempeño, con una suba del 5% interanual, aunque con tickets bajos y alta sensibilidad al precio. Equipos de audio, video, celulares y accesorios crecieron 1,1%, impulsados principalmente por ventas de productos de bajo y mediano valor. Juguetería registró una mejora del 0,9%, con más unidades vendidas pero menor valor real por compra.

En contraste, Indumentaria cayó 2,5%, siendo el rubro de peor desempeño relativo, mientras que Calzado y marroquinería retrocedió 1,1%, con un consumo discreto y similar al de un día habitual.

El informe concluye que el consumo por Reyes fue más cauteloso que el de Navidad, con promociones de alcance limitado y una clara prioridad del consumidor por cuidar el gasto, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y liquidez restringida.