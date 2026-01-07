Se vienen tormentas severas en Córdoba con lluvias y posible granizo

Desde la madrugada de este jueves se prevé el avance de tormentas sobre distintos sectores de la provincia de Córdoba, algunas de ellas localmente fuertes, con mayor impacto esperado en la ciudad capital y en regiones del norte y noroeste provincial.

Las condiciones meteorológicas podrían incluir lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, ráfagas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Los acumulados de precipitación estimados oscilarían entre los 85 y 125 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda extremar las medidas de prevención, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, reducir la circulación en horarios críticos y mantenerse alejados de ríos y arroyos debido al riesgo de crecidas repentinas.