Tras las lluvias, una creciente entró al río San Antonio

Valle de Punilla
Tras las lluvias, una creciente entró al río San AntonioEl fenómeno se produjo esta madrugada luego de las precipitaciones caídas en la alta montaña.
Una creciente de un metro ingresó este miércoles 7 de enero al río San Antonio, tras las lluvias registradas durante las últimas horas en gran parte del Valle de Punilla. El pico se registró en la localidad de Cuesta Blanca y los mayores milimetrajes se registraron en la zona de alta montaña.
En la cuenca del San Antonio, los valores más altos se midieron en Los Gigantes, con 26 milímetros, y en El Cajón, con 25 milímetros. También se registraron 20 milímetros en Puesto Garay y 16 milímetros en La Posta. En el ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz, el registro alcanzó los 9 milímetros.
Asimismo, en la cuenca del río Cosquín, las lluvias más intensas se dieron en San José, con 29 milímetros, y en La Hoyada, con 23 milímetros. La Juntura registró 20 milímetros y Villa Caeiro, 14 milímetros. El promedio general de esta cuenca fue de 18 milímetros, mientras que en la subcuenca del río Las Mojarras alcanzó los 22,2 milímetros.