Tras las lluvias, una creciente entró al río San Antonio

Una creciente de un metro ingresó este miércoles 7 de enero al río San Antonio, tras las lluvias registradas durante las últimas horas en gran parte del Valle de Punilla. El pico se registró en la localidad de Cuesta Blanca y los mayores milimetrajes se registraron en la zona de alta montaña.

En la cuenca del San Antonio, los valores más altos se midieron en Los Gigantes, con 26 milímetros, y en El Cajón, con 25 milímetros. También se registraron 20 milímetros en Puesto Garay y 16 milímetros en La Posta. En el ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz, el registro alcanzó los 9 milímetros.

Asimismo, en la cuenca del río Cosquín, las lluvias más intensas se dieron en San José, con 29 milímetros, y en La Hoyada, con 23 milímetros. La Juntura registró 20 milímetros y Villa Caeiro, 14 milímetros. El promedio general de esta cuenca fue de 18 milímetros, mientras que en la subcuenca del río Las Mojarras alcanzó los 22,2 milímetros.