Un vecino de Cosquín intentará cruzar a nado el Canal de Beagle

Marcelo Stancanelli tiene 48 años, actualmente vive en Cosquín y es nadador de aguas abiertas. Tiene el orgullo de haber sido el primer cordobés en cruzar nadando el Lago Titicaca, el más alto del mundo, con una distancia de más de 7 kilómetros que hizo en un tiempo de 2.28 horas. Este próximo sábado 10 de enero intentará cruzar el Canal de Beagle.

El deportista punillense se encuentra en la ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego) desde hace algunos días, donde se reunió con el cónsul de Chile, Rodrigo Toledo Bastidas, a quien le entregó un Poncho Coscoíno.

Marcelo está enfocado en realizar el doble cruce desde Punta Mackinlay (Argentina) hasta Cabo Peña (Chile), de ida y vuelta, una distancia de 3 kilómetros a una temperatura de 5 a 8 grados.

En diálogo con EL DIARIO, expresó: «Estoy ansioso y me preparé mucho, casi un año de preparación específica para este desafío. Confío en lo que hice para llegar hasta acá y ahora depende de las condiciones del mar y el viento; así son las aguas abiertas».

Marcelo comenzó desde muy joven a nadar en aguas abiertas en la Patagonia y realizó importantes desafíos. En marzo del 2025 cruzó el Río Santa Cruz con una temperatura de ocho grados, en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan.