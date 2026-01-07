Una noche de Reyes reunió a chicos y familias en Villa Carlos Paz

Anoche, alrededor de las 20:30, el barrio Altos del Valle, en Carlos Paz, fue escenario de los festejos por el Día de Reyes, organizados por el centro vecinal y acompañados por personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y EME.

La actividad reunió a cerca de 80 niñas y niños, que participaron junto a sus familias de una jornada pensada para compartir, jugar y celebrar en el barrio. Desde la organización destacaron que los Reyes Magos no fueron personajes externos, sino vecinos del propio Altos del Valle, que se sumaron de manera solidaria a la propuesta.

Durante el encuentro, el barrio entregó bolsitas con golosinas a los chicos, en un clima de cercanía y participación comunitaria. La presencia del DUAR y del EME acompañó la actividad, reforzando el desarrollo ordenado del evento y el vínculo con la comunidad.