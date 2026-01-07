Verano, turistas y mates: la vida siguió en la orilla pese a la creciente

Este miércoles, a pesar del calor y del movimiento típico de enero, la jornada en los balnearios de Villa Carlos Paz tuvo un giro inesperado. Muchos turistas que habían llegado para pasar el día en el río debieron permanecer sobre las márgenes ante el ingreso de una creciente del río San Antonio, registrada luego de las lluvias intensas de anoche en la zona serrana.

La situación se repitió en distintos puntos del cauce, entre ellos el balneario El Fantasio y sectores a lo largo del río San Antonio, donde el aumento del caudal obligó a cerrar vados y restringir el acceso al agua mediante cintas de prevención. Aun así, el avance del río no vació la escena.

Lejos de retirarse, numerosas familias y grupos de visitantes optaron por quedarse en los alrededores, aprovechando la sombra y el paisaje. Mates, reposeras y mantas marcaron la tarde, junto al clásico movimiento de vendedores ambulantes de pan casero, churros, pastelitos y copos de algodón de azúcar, que acompañaron la jornada con su oferta habitual.

En paralelo, se desplegó un amplio operativo policial y de control en las márgenes del río, con presencia permanente para evitar que las personas ingresen al cauce mientras el nivel del agua continúa en descenso paulatino.

El escenario podría repetirse en las próximas horas. El pronóstico anticipa lluvias durante todo el jueves, desde la madrugada, con precipitaciones concentradas en la parte alta de la montaña, lo que podría generar nuevas crecientes en el río San Antonio y obligar a mantener las restricciones preventivas.