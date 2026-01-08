Así quedó El Fantasio tras el ingreso de las crecientes

La tormenta dejó importantes milimetrajes y las sucesivas crecientes que entraron esta tarde al río San Antonio transformaron el paisaje de Villa Carlos Paz. Así se encuentra el balneario El Fantasio, uno de los más famosos de la ciudad.

En la cuenca del San Antonio, cayeron 17 mm en Los Gigantes (200), 24 mm en La Posta (100), 22 mm en El Cajón (900): 24 mm; 10 mm en Malambo(1010), 25m en Confluencia El Cajón (700), 28m en La Quebrada (1700) y 16mm en Carlos Paz.

De esta forma, la cuenca alta registró en las últimas seis horas un total de 11.75mm, mientras que se registraron 15.75 mm en la cuenca media y 27.25 mm en la baja. Asimismo, sobre Las Jarillas llovieron 29.0mm y se registraron 19,5 mm en el perilago.