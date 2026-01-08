Carlos Paz: advierten turbiedad en el agua potable por la creciente

Carlos Paz atraviesa este jueves una situación compleja en el sistema de provisión de agua potable debido al ingreso de una creciente importante, estimada en alrededor de cinco metros, que impacta directamente sobre la infraestructura de captación y tratamiento.

Según informó la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, el caudal que está llegando como consecuencia de las lluvias persistentes en la cuenca provoca dificultades en la prestación del servicio, con posibles restricciones en el radio servido y episodios de turbiedad en algunos sectores de la ciudad.

El fenómeno se da en un contexto de precipitaciones continuas desde la madrugada, con ríos serranos crecidos y un aporte sostenido de agua que aún no terminó de reflejarse plenamente en los registros del lago San Roque. La creciente que está ingresando no es leve y exige un manejo cuidadoso del sistema para sostener el abastecimiento.

Desde el área municipal indicaron que los equipos técnicos y el equipamiento disponible se encuentran trabajando al máximo de su capacidad para resolver la situación y minimizar el impacto en los hogares.

Mientras tanto, se solicitó a los vecinos cuidar las reservas domiciliarias y realizar un uso responsable y racional del recurso, al menos hasta que el sistema recupere estabilidad y se normalice el servicio.