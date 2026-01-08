Carlos Paz: Avanza el recambio de luminarias de «VCP Ilumina 2»

El gobierno municipal de Villa Carlos Paz avanza con las obras del programa VCP Ilumina 2, que contempla el recambio de todas las luminarias existentes en los barrios de la ciudad.

Se trata de una iniciativa única en el país que se sustenta en la implementación de tecnología de LED para garantizar a todos los vecinos el acceso a la misma calidad, cantidad y potencia de iluminación.

De esta manera se colocó el 50 % de nuevas luminarias LED que se suman a las ya existentes en todos los barrios de la ciudad, profundizando el concepto de equidad e igualdad.

Tanto los ingresos, como el centro y los todos los distritos cuentan hoy con la misma iluminación logrando uniformidad en toda la ciudad. Además, priorizaron los accesos a instituciones intermedias, educativas, deportivas y sociales.

Las nuevas luces colocadas por el municipio contribuye a mayor seguridad, minimizando el impacto ambiental, produciendo un menor consumo de energía y mayor durabilidad en el tiempo. Utilizando tecnologías más eficientes, construimos juntos una ciudad más segura, sustentable y amigable con el ambiente.