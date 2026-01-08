Chiara Ferretti, la medallista que sueña con ser Carlospacense del Año

La windsurfista Chiara Ferretti tuvo un gran año al conquistar la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y se consagró subcampeona sudamericana. Es una de las jóvenes nominadas a «Carlospacense del Año» y sueña con alzarse con la distinción que es votada por los vecinos de Villa Carlos Paz.

Viene de cerrar un gran año y se proyecta como una de las referentes de la nueva generación de deportistas náuticos de la Provincia de Córdoba, quienes además eligen el lago San Roque para realizar sus entrenamientos y preparación.

Durante una entrevista con EL DIARIO, habló sobre sus objetivos para el 2026 y la alegría de haber sido nominada al certamen que busca distinguir al vecino o vecina de nuestra ciudad que se haya destacado durante el 2025 por su labor deportiva, cultural o social.

