Chiara Ferretti, la medallista que sueña con ser Carlospacense del Año

La joven deportista tuvo un año consagratorio a nivel sudamericano y se entusiasma con el 2026.
Sociedad
jueves, 8 de enero de 2026 · 08:13

La windsurfista Chiara Ferretti tuvo un gran año al conquistar la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y se consagró subcampeona sudamericana. Es una de las jóvenes nominadas a «Carlospacense del Año» y sueña con alzarse con la distinción que es votada por los vecinos de Villa Carlos Paz.

Viene de cerrar un gran año y se proyecta como una de las referentes de la nueva generación de deportistas náuticos de la Provincia de Córdoba, quienes además eligen el lago San Roque para realizar sus entrenamientos y preparación.

Durante una entrevista con EL DIARIO, habló sobre sus objetivos para el 2026 y la alegría de haber sido nominada al certamen que busca distinguir al vecino o vecina de nuestra ciudad que se haya destacado durante el 2025 por su labor deportiva, cultural o social.

