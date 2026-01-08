Crecidas y vados anegados: así están los ríos de Córdoba tras las lluvias

Las lluvias registradas durante la jornada de este jueves llevaron a reforzar el seguimiento preventivo de ríos y arroyos en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con controles sobre cauces, puentes y pasos bajos, ante el aumento sostenido de los caudales.

En el valle de Punilla, el río San Antonio mantiene un nivel de 4 metros a la altura del puente de Cuesta Blanca. El arroyo Los Chorrillos alcanza 1,92 metros, mientras que el río Cosquín, en la zona de la Juntura, registra 1,64 metros. Los cursos de agua presentan crecidas visibles, aunque sin desbordes.

En la región de Calamuchita, los ríos muestran aumentos moderados. El río San Miguel se ubica en 1,33 metros, el río Tabaquillo en 1,25 metros, el río Santa Rosa en 1,55 metros, y la Unión de los Ríos alcanza 1,40 metros.

En Córdoba capital, continúan los controles en los márgenes del río Suquía, en puentes y zonas cercanas al cauce. No se registran desbordes, aunque permanece cerrado de manera preventiva el tránsito por Costanera en los pasos bajos bajo los puentes.

En el departamento Santa María, los registros muestran niveles elevados en varios ríos. El río San Clemente alcanza 3,70 metros, el río La Paisanita 3,10 metros, y el río Anisacate 2,40 metros. En este sector, el puente de La Bolsa se encuentra anegado.

En la región de San Alberto, el río Mina Clavero presentó un aumento cercano a 2 metros, sin afectar puentes. El río Panaholma se ubica 1,5 metros por encima de su cauce habitual, con el vado San Gabriel anegado. En tanto, el río de Nono registra un incremento de 1 metro, con tres vados anegados. En todos los casos, no se reportaron daños ni evacuaciones.

En el departamento San Justo, el río Suquía, a la altura de La Para, se mantiene dentro de su cauce normal, mientras que el río Xanaes, en Marull, presentó un leve aumento de aproximadamente 10 centímetros.

En San Javier, el río de los Sauces conserva niveles normales, sin aumentos ni calles anegadas.

En distintos sectores del centro y sudeste provincial, las lluvias dejaron acumulados cercanos a los 44 milímetros, sin reportes de viviendas afectadas.

Por último, en Villa Allende, se registraron 59 milímetros de lluvia. El río Saldán creció unos 50 centímetros y el arroyo Seco unos 20 centímetros. Permanecen cerrados varios vados, entre ellos Primera Junta, Nogal Histórico y Sargento Cabral, sin reportes de viviendas anegadas.

Las condiciones continúan siendo monitoreadas mientras persiste la inestabilidad, con especial atención en ríos serranos, vados y pasos bajos, y se recomienda circular con precaución en zonas cercanas a cursos de agua.