Crecientes en el río San Antonio, el arroyo Los Chorrillos y el río Cosquín

Una creciente de más de cuatro metros ingresó esta tarde al río San Antonio luego de las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en gran parte de las sierras de Córdoba.

Es importante destacar que el pico se alcanzó en la localidad de Cuesta Blanca y también se vio incrementado el caudal de los otros afluentes que alimentan al lago San Roque.

El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) se desplegó en las márgenes para evitar accidentes y un relevamiento realizado este mediodía, permitió conocer que la crecida marcó 4,30 metros en su ingreso al sur de Punilla.

En tanto, se registraron 2,40 metros en el arroyo Los Chorrillos de Cabalango.

Por su parte, el río Cosquín alcanzó un pico de 4 metros y se estima que ingresarán 2 metros a la ciudad.