¿Cuánto falta para completar el dique? el San Roque espera el impacto de la creciente

El dique San Roque registra este jueves 8 de enero una cota de 33,17 metros, ubicándose 2,13 metros por debajo del vertedero, de acuerdo al último informe oficial emitido a las 7 de la mañana. Este valor corresponde a un momento previo al impacto completo de la creciente importante que ya está ingresando desde la cuenca del río San Antonio, luego de una noche con lluvias persistentes y abundantes.

Las precipitaciones, que comenzaron durante la madrugada y continuaron de manera sostenida a lo largo del día, generaron un caudal significativo en los ríos serranos. Ese volumen de agua, lejos de ser leve, comenzó a sentirse en el sistema y se espera que su efecto se refleje con mayor claridad en las próximas mediciones del lago.

Según el reporte provincial, los embalses de Córdoba muestran un ascenso promedio de 7 centímetros respecto del día anterior, una tendencia que podría intensificarse si se mantienen las condiciones de inestabilidad previstas también para mañana. En este contexto, el San Roque todavía conserva un margen amplio hasta el vertedero, aunque el ingreso continuo de agua obliga a seguir la evolución con atención.

El comportamiento del lago durante las próximas horas estará directamente vinculado a la duración y la intensidad de las lluvias en la cuenca alta. El nivel informado hoy funciona como una referencia previa, tomada antes de que la creciente importante que ya desciende por los ríos termine de volcar su aporte sobre el embalse.