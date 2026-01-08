El agua pasó por encima del puente de Playas de Oro

La importante creciente que ingresó esta tarde al río San Antonio superó el nivel del puente «Héctor Terzi» de Playas de Oro, en la zona sur de Villa Carlos Paz. Se estima que más de dos metros entraron después del mediodía a la ciudad, aunque el pico se registró en la vecina localidad de Cuesta Blanca y marcó poco más de cuatro metros.

Se implementó un operativo de emergencias con participación de los bomberos y el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) para evitar accidentes en las márgenes.

Horas antes, un hombre de 29 años fue arrastrado por la fuerza del agua cuando intentó cruzar con su motocicleta por el vado de Estancia Vieja y debió ser rescatado con sogas.

Desde las primeras horas de la madrugada, las lluvias fueron intensas en toda la cuenca del lago San Roque.