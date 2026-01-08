El dique San Roque subió más de medio metro en un día y sigue creciendo

Durante este jueves, el dique San Roque registró una suba marcada en su nivel, impulsada por las lluvias persistentes que se dieron desde la madrugada en las cuencas que alimentan el lago.

De acuerdo al registro tomado a las 18 horas, el embalse alcanzó la cota 33,69 metros, lo que representa un aumento significativo respecto de la medición de la mañana. A las 7, el nivel se ubicaba en 33,17 metros, por lo que el lago creció 52 centímetros en menos de 12 horas.

La suba está directamente vinculada al aporte sostenido de los ríos San Antonio, Cosquín y arroyos serranos, que comenzaron a descargar con fuerza durante la tarde tras las lluvias acumuladas en las cuencas altas y medias.

Pese a este crecimiento, el San Roque todavía se encuentra 1,61 metros por debajo de la cota del vertedero, que se ubica en 35,30 metros, por lo que aún cuenta con margen para seguir recibiendo agua.

El comportamiento del nivel indica que la creciente que ingresó durante la tarde ya impactó de lleno en el embalse, y que el proceso no está cerrado. El pronóstico mantiene probabilidad de lluvias durante la noche y la madrugada, lo que podría generar nuevos aportes y sostener el ascenso del lago.

Si las precipitaciones continúan sobre las cuencas, el dique podría seguir subiendo en las próximas horas, e incluso comenzar a recibir agua en el sector del embudo, un escenario que se mantiene bajo seguimiento ante la evolución del tiempo.