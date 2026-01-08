¿Hasta cuándo va a seguir lloviendo en Carlos Paz?

La lluvia continúa afectando a Carlos Paz y la región desde la madrugada de este jueves y no se espera una mejora inmediata. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones se mantendrán al menos hasta la madrugada del viernes, en un escenario de inestabilidad persistente.

De acuerdo a la alerta por tormentas emitida por el organismo, se prevén para la noche de hoy y la madrugada del viernes fenómenos de variada intensidad, que pueden estar acompañados por fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

Durante la jornada de hoy las lluvias se mantuvieron de manera continua, con cielo cubierto, humedad muy elevada y visibilidad reducida. Para el viernes, el pronóstico indica chaparrones y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que se ubican entre 10 y 40%, lo que marca una mejora parcial, pero sin un corte definitivo del mal tiempo.

Recién hacia el sábado se espera una estabilización más clara de las condiciones, con disminución de la nubosidad y menor probabilidad de lluvias en la región.