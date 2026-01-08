Historias junto al río: ciclo de cuentos en San Antonio de Arredondo

Durante los viernes de enero, desde las 19.30, San Antonio de Arredondo será escenario de “Cuentos que trae el río”, un nuevo ciclo cultural que se presenta por primera vez en la localidad y propone un encuentro alrededor de la palabra y el paisaje.

La actividad se desarrolla en la intersección de avenida Héroes de Malvinas y Capitán Bustos, y combina narraciones para niños, relatos para adultos y sorteos, en un formato pensado para todo público.

El ciclo es impulsado por el Colectivo de Papel, con el auspicio de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo, y busca generar un espacio de encuentro comunitario, donde la oralidad, la imaginación y el entorno natural del río se integran en una experiencia cultural al aire libre.

Desde la organización se informó que la actividad no se suspende por lluvia, por lo que la convocatoria se mantiene incluso ante condiciones climáticas adversas.

La propuesta se suma a la agenda cultural de verano de la localidad y apunta a fortalecer el acceso a la cultura en espacios públicos, promoviendo la participación de vecinos y visitantes en una iniciativa inédita para San Antonio de Arredondo.