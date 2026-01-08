Impresionante: Las impactantes imágenes de la cascada de Tanti

Uno de los lugares más emblemáticos del Valle de Punilla es la Cascada de Tanti, también conocida como El Diquecito, que se encuentra ubicada sobre el Arroyo Tanti y registró una importante creciente tras las últimas lluvias. Las imágenes muestran la fuerza del agua en un entorno mágico, luego de los milimetrajes caídos en la zona de alta montaña.

Desde anoche, las precipitaciones son incesantes en distintos puntos de las sierras de Córdoba y las crecientes regalaron postales y videos maravillosos en los ríos y arroyos de la región.

Hubo un crecimiento de los principales afluentes del lago San Roque, como el río San Antonio, el arroyo Los Chorrillos y el río Cosquín. También se registraron variaciones en los arroyos Las Mojarras y Las Jarillas.