Javier Milei se reúne con la española Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibe esta mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Casa Rosada en un encuentro para el fortalecimiento del vínculo común.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la situación que se vive en Venezuela, luego de la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro formará parte del temario del intercambio que se da en el despacho que el libertario tiene en el primer piso del Palacio de Gobierno.

La referente de la derecha española pidió la audiencia en medio de un viaje privado que protagonizó por Uruguay, donde se la vio vacacionar junto a su pareja, Alberto González Amador, en Punta del Este. Es de la partida el canciller, Pablo Quirno.

En los últimos días, Ayuso se mostró crítica del régimen bolivariano y supo definir a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”, que generó “asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.

Cuando los relojes daban las 9.55, Díaz Ayuso desfiló por el Salón de los Bustos de Balcarce 50 para entrevistarse -una vez más- con el jefe de Estado al que condecoró en junio de 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

La reunión de este jueves es la primera que se da en territorio argentino, dado que los tres encuentros anteriores tuvieron lugar en Madrid. El número evidencia la sintonía entre ambos referentes de la derecha mundial y se contrapone al vínculo que mantiene el libertario con su par de España, Pedro Sánchez.

Lo cierto es que, en lo que va de su mandato, Milei mantuvo un contacto mínimo institucional con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) luego de una serie de acusaciones cruzadas a raíz de un comentario del libertario contra la esposa del español, Begoña Gómez, a quien trató de corrupta.