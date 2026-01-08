Las imágenes de la creciente que atraviesa Carlos Paz y llega al San Roque

La fuerte creciente del río San Antonio desciende este martes por Villa Carlos Paz luego de una madrugada marcada por abundantes milimetrajes caídos en toda la cuenca alta de Punilla. Las lluvias, que no dieron tregua durante la noche, continuaron durante la mañana y se mantienen activas hasta la tarde, generando un caudal sostenido y visible en distintos puntos del recorrido del río.

El aumento del caudal se hace notar especialmente en los sectores urbanos, donde el río atraviesa la ciudad con una fuerza poco habitual. El agua avanza con velocidad, arrastrando sedimentos y dejando postales que reflejan el impacto directo de las precipitaciones acumuladas durante varias horas consecutivas.

La creciente también repercute en el lago San Roque, que recibe el aporte constante del San Antonio y comienza a mostrar un cambio significativo en su nivel. El ingreso del agua, turbia y cargada, transforma el paisaje y ofrece imágenes que resumen la potencia del fenómeno hídrico.

Según el pronóstico, las condiciones de inestabilidad continuarán y se esperan nuevas lluvias para mañana, lo que podría sostener o incluso incrementar el caudal en las próximas horas. Mientras tanto, la ciudad se convierte en escenario de una secuencia visual única: el río desbordando energía, el lago recibiendo el aporte y una sucesión de imágenes que invitan a recorrer la creciente a través de una amplia galería de fotos.