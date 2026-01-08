Lluvias: Los milimetrajes caídos en la zona sur de Punilla

Las intensas lluvias que se registran durante esta jornada en las sierras de Córdoba dejaron importantes milimetrajes en la cuenca del lago San Roque. Se espera el ingreso de crecientes en los ríos y arroyos que alimentan al embalse más famoso y el pronóstico anticipa que las precipitaciones continuarían hasta el inicio del fin de semana.

Según pudo conocer EL DIARIO, en la cuenta alta del Río San Antonio, llovieron 27.4 mm, mientras que se registraron 19.8 mm en la media y 20.0 mm en la cuanca baja.

Por su parte, cayeron 20 mm. sobre el río Cosquín y 26 mm. sobre los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras.

Finalmente, sobre la cuenca del arroyo Las Jarillas llovieron 22.3 mm durante las últimas horas.