Sierras de Córdoba

Lluvias: Los milimetrajes caídos en la zona sur de Punilla

Se espera el ingreso de crecientes en los ríos y arroyos que alimentan el lago San Roque.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
jueves, 8 de enero de 2026 · 09:53

Las intensas lluvias que se registran durante esta jornada en las sierras de Córdoba dejaron importantes milimetrajes en la cuenca del lago San Roque. Se espera el ingreso de crecientes en los ríos y arroyos que alimentan al embalse más famoso y el pronóstico anticipa que las precipitaciones continuarían hasta el inicio del fin de semana.

Según pudo conocer EL DIARIO, en la cuenta alta del Río San Antonio, llovieron 27.4 mm, mientras que se registraron 19.8 mm en la media y 20.0 mm en la cuanca baja.

Por su parte, cayeron 20 mm. sobre el río Cosquín y 26 mm. sobre los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras.

Finalmente, sobre la cuenca del arroyo Las Jarillas llovieron 22.3 mm durante las últimas horas.

Más de
lluvias caidas Valle de Punilla Lago San Roque tormenta

Comentarios