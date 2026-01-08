La Municipalidad de La Falda, a través del Decreto Nº 024/2026, llama a licitación pública para la Contratación del Servicio de P.A.I.C.o.r. para los establecimientos educactivos de la Ciudad, con la modalidad de Comedor Tradicional, para el día 28 de Enero del 2026 a las 10h.

El precio del pliego tiene un valor de $500.000 (QUINIENTOS MIL PESOS ARGENTINOS).

El Retiro de Pliegos y Presentación de propuestas se realiza únicamente por Mesa de Entradas del EDIFICIO MUNICIPAL DE LA FALDA sito en A.C.A Nº 32 , hasta las 09.00 h del 28/01/2026.

La Apertura de sobres se realizará a las 10.00 h del día 28/01/2026 en el EDIFICIO MUNICIPAL DE LA FALDA sito en A.C.A Nº 32.