Por la lluvia, se suspendió la primera noche del Festival de Doma de Jesús María

Las intensas lluvias que se registran desde las primeras horas de este miércoles en Jesús María y en gran parte de la provincia de Córdoba obligaron a suspender la primera noche del Festival Nacional de Doma y Folclore. La decisión fue confirmada pasado el mediodía por la organización del evento, que priorizó la seguridad del público, artistas y trabajadores.

Desde el ente organizador detallaron que la entrada correspondiente a esta jornada tenía carácter solidario, por lo que no podrá utilizarse para ninguna otra noche del festival. Sin embargo, quienes lo deseen podrán conservarla como donación.

En relación con la devolución del dinero, se establecieron distintos procedimientos según la modalidad de compra. Aquellas personas que adquirieron sus entradas por medios electrónicos —ya sea a través de plataformas digitales o en puntos físicos de venta de Pase Show, pero abonando con tarjeta u otro medio digital— deberán completar un formulario que será difundido por la Secretaría de Prensa para iniciar el trámite de reintegro.

En tanto, quienes hayan pagado en efectivo podrán solicitar la devolución este jueves hasta las 22 horas y el viernes de 10 a 13 horas, exclusivamente en la boletería número 12 del predio.

La organización informó además que la información completa y actualizada sobre el festival, incluida la posible reprogramación de la grilla artística, será comunicada en las próximas horas a través de los canales oficiales.

Más temprano, en diálogo con Cadena 3, el intendente de Jesús María, Federico Zárate, sostuvo que “lo más importante es la seguridad de la gente, ya que la buena experiencia también tiene que ver con eso”.

Por su parte, el presidente del festival, Juan López, explicó que, en principio, todo lo vinculado al escenario “lo que se suspende no se va a reprogramar, salvo algunas excepciones”. En ese sentido, señaló que se evalúa si la actividad del jueves se desarrollará de manera completa o parcial, teniendo en cuenta la alta venta anticipada. “Mañana tenemos muy buena venta previa, lo que nos obliga a abrir el campo temprano. No podemos estirar demasiado el acto inaugural porque nos retrasa el resto de la grilla. Hoy ya contamos con 118 mil entradas anticipadas vendidas”, precisó.

Consultado sobre una eventual visita del presidente Javier Milei a esta edición del festival, Zárate indicó que la comisión organizadora cursó la invitación y que “sería un honor que venga”, aunque aclaró que hasta el momento no hubo confirmación oficial. Además, consideró positiva su presencia al destacar que “el festival es un ejemplo del estilo de gestión que promueve, ya que en sus 60 años siempre ha sido superavitario”.

En cuanto al impacto económico, el jefe comunal recordó que la edición 2025 generó cerca de 2 millones de dólares para cooperadoras escolares y unos 30 millones de dólares en derrame económico. “El presupuesto anual completo de la Municipalidad de Jesús María es lo que deja el festival en 12 días”, subrayó.

Zárate también destacó el efecto del evento en el empleo local: “La municipalidad genera trabajo temporal para 561 personas, además del personal habitual, y se crean al menos 2.000 puestos de trabajo temporarios en unos 350 comercios de la ciudad”.

Finalmente, se refirió a la evolución artística y cultural del festival, señalando que supo adaptarse a los cambios generacionales incorporando nuevos géneros musicales. “La inclusión del cuarteto y la cumbia permitió una propuesta mucho más integral, aunque al principio fue muy polémica”, recordó.

“Para nosotros, el festival es nuestro documento nacional de identidad”, concluyó el intendente, resaltando la importancia del evento para la comunidad local y para todo el país.