Punilla: El comunicado del gremio de los municipales ante el ajuste provincial

La comisión directiva del Sindicato Obreros y Empleados Municipales de Cosquín y Zona Punilla sacó un duro comunicado para rechazar la posición de los intendentes y jefes comunales que adhirieron a la reforma previsional y las modificaciones en la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.

«No son meros "agentes de retención", son responsables de la desfinanciación. Ante el reciente comunicado del Foro de Intendentes y el Ente de Municipios, donde pretenden deslindar responsabilidades por los feroces descuentos en nuestros haberes, los trabajadores activos y jubilados manifestamos: No son ajenos, son aliados: Los intendentes no pueden pretender una "neutralidad administrativa" frente a la Ley 11.087. Al aceptar y aplicar este ajuste sin resistencia, se convierten en cómplices directos de la política de recortes del gobernador Llaryora. Lavarse las manos como Poncio Pilatos mientras el salario de bolsillo de los trabajadores cae en picada es un acto de deslealtad hacia sus propios empleados»; denunciaron.

«El vaciamiento de la Caja y Apross es responsabilidad local: Ustedes hablan de "déficit estructural", pero omiten que los principales responsables de la debacle de la Caja de Jubilaciones y de Apross son los municipios y comunas. Durante décadas han sostenido y profundizado el empleo en negro, bajo figuras de "becas", "pasantías" o "contratos de servicios" que no realizan aportes ni contribuciones. Esa masa de dinero que le falta al sistema previsional y a la obra social es el resultado de la precarización laboral que ustedes mismos fomentan»; agregaron.

«El impacto económico en nuestros pueblos: Este ajuste no termina en el recibo de sueldo. Al reducir drásticamente el ingreso neto del trabajador municipal, están secando el consumo en los comercios de cercanía, las despensas y los servicios de cada localidad. La "debacle" que hoy aplican por decreto impactará directamente en la economía de cada pueblo de la provincia, generando un círculo vicioso de recesión local»; puntualizaron en el texto.

Asimismo, exigieron el el cese inmediato del ajuste sobre el salario alimentario, la regularización de todo el personal precarizado para que aporte genuinamente al sistema, que los intendentes y presidentes comunales dejen de mirar para otro lado y defiendan la economía de sus comunidades frente al atropello provincial.