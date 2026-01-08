Qué es Aventura VCP, la propuesta innovadora para disfrutar del verano

La Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó las actividades que forman parte de «Aventura VCP», una propuesta innovadora y única para este verano que combina alternativas deportivas y recreativas, de disfrute al aire libre y conexión con la naturaleza.

Vecinos y turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de trail running, trekking, senderismo en montaña y urbano, canotaje y mountain bike, entre otras disciplinas, mediante experiencias que invitan a reconectar con la ciudad.

Todas las actividades de carácter recreativo están destinadas a toda la familia y se desarrollarán de acuerdo al siguiente programa:

- Lunes y miércoles: 18:30 a 20 hs. Estadio Arena. Costa del lago. Destinado a jóvenes 6 a 17 años.

- Martes y jueves: 18:30 a 20 hs. Punto Comunitario Sol y Río. Destinado a jóvenes 6 a 17 años.

- Viernes: 9 a 11 hs. Parque Temático Costa Azul. Trekking y senderismo.

- Sábado: 9 hs. Balneario El Fantasio. Senderismo urbano por la costa 2k y 5k.

- Sábado: 9 hs. Punto Comunitario Sol y Río. Trekking y senderismo. Destinado a público en general mayores de 10 años.