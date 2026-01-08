¿Qué zonas de Punilla recibieron más lluvia en las últimas horas?

Las lluvias registradas durante las últimas seis horas en el valle de Punilla dejaron acumulados significativos y desiguales, con zonas que concentraron la mayor parte del aporte hídrico y generaron crecidas en ríos y arroyos de la región, según el informe emitido por DUAR Punilla.

De acuerdo a los promedios generales por cuenca, la cuenca del río Cosquín fue la que más agua recibió, con un acumulado promedio de 29,5 milímetros. Le siguió la cuenca del arroyo Las Jarillas, con 29 milímetros, y luego la cuenca baja del río San Antonio, donde el promedio alcanzó los 27,25 milímetros.

En la cuenca del San Antonio, los registros más altos se dieron en sectores serranos y de confluencia. En La Quebrada se midieron 28 milímetros, mientras que en la confluencia de El Cajón se registraron 25 milímetros, con un nivel de río de 2,69 metros. En Puesto Garay cayeron 24 milímetros, y en El Cajón se midieron 22 milímetros, con un nivel de 0,96 metros. En Malambo el registro fue de 10 milímetros, aunque el río alcanzó 2,76 metros, reflejando el aporte acumulado de la cuenca. En Villa Carlos Paz, el acumulado fue de 16 milímetros.

Los promedios por sector dentro de esta cuenca muestran un comportamiento marcado:

Cuenca alta del San Antonio: 11,75 mm

Cuenca media: 15,75 mm

Cuenca baja: 27,25 mm

Perilago San Roque: 19,5 mm

En la cuenca del río Cosquín, además del alto promedio general, se destacaron registros puntuales como La Hoyada, con 24 milímetros, y La Juntura, con 21 milímetros, donde el río alcanzó un nivel de 1,64 metros. En San José se midieron 18 milímetros, con un nivel del río de 3,68 metros, mientras que en Villa Caeiro se registraron 17 milímetros.

Como consecuencia directa de estas precipitaciones, durante la tarde se produjo una crecida del río Panaholma, que superó el metro y medio de altura, confirmando el impacto del agua acumulada en las distintas cuencas serranas.

Los datos confirman que las mayores lluvias se concentraron en las cuencas del Cosquín, Las Jarillas y el tramo bajo del San Antonio, sectores que continúan siendo monitoreados ante la persistencia de la inestabilidad y la posibilidad de nuevos aportes hídricos en las próximas horas.