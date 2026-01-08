Se esperan crecientes en los ríos que alimentan el lago San Roque

Valle de Punilla
Se esperan crecientes en los ríos que alimentan el lago San RoqueLas lluvias registradas durante la madrugada dejaron importantes milimetrajes en toda la región.
La tormenta dejó importantes milimetrajes en el Valle de Punilla y se activó un operativo de emergencia ante el ingreso de crecientes en los ríos y arroyos que alimentan el lago San Roque. Se espera que haya variaciones de los cauces durante las próximas horas luego de las lluvias que se registraron durante la madrugada y la mañana de este jueves 8 de enero del 2026.
De acuerdo a las informaciones que se conocieron, se incrementaría el caudal del río San Antonio por las precipitaciones caídas en las Altas Cumbres y de los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras por los milímetros registrados en sectores como Los Gigantes.