Se esperan crecientes en los ríos que alimentan el lago San Roque

La tormenta dejó importantes milimetrajes en el Valle de Punilla y se activó un operativo de emergencia ante el ingreso de crecientes en los ríos y arroyos que alimentan el lago San Roque. Se espera que haya variaciones de los cauces durante las próximas horas luego de las lluvias que se registraron durante la madrugada y la mañana de este jueves 8 de enero del 2026.

De acuerdo a las informaciones que se conocieron, se incrementaría el caudal del río San Antonio por las precipitaciones caídas en las Altas Cumbres y de los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras por los milímetros registrados en sectores como Los Gigantes.