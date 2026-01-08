Senderismo urbano: vecinos y turistas recorrieron La Quinta y Parque Italia

La propuesta gratuita se desarrolló este miércoles con un circuito guiado que conectó naturaleza, paisaje e historia. Se repite todos los miércoles por la mañana.
jueves, 8 de enero de 2026 · 20:49

En el marco del programa Familia Activa Verano 2026, este miércoles se realizó una nueva jornada de Senderismo Urbano en Villa Carlos Paz, con una caminata guiada que reunió a vecinos y turistas en un recorrido por espacios verdes y puntos emblemáticos de la ciudad.

La actividad comenzó en el Parque Estancia La Quinta y avanzó hasta Parque Italia, pasando por el Vivero Municipal, en un trayecto pensado para conectar a los participantes con la naturaleza, el paisaje serrano, la identidad local y la historia de Carlos Paz.

El senderismo urbano forma parte de las propuestas abiertas del verano y apunta a promover el disfrute del espacio público, la actividad física y el contacto con el entorno natural, en un formato accesible para todas las edades.

Desde la organización se recordó que la actividad se realiza todos los miércoles a las 9 de la mañana, con punto de encuentro en Los Zorzales 241. La participación es gratuita, sin inscripción previa, y se recomienda asistir con ropa cómoda y agua.

