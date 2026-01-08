Senderismo urbano: vecinos y turistas recorrieron La Quinta y Parque Italia

En el marco del programa Familia Activa Verano 2026, este miércoles se realizó una nueva jornada de Senderismo Urbano en Villa Carlos Paz, con una caminata guiada que reunió a vecinos y turistas en un recorrido por espacios verdes y puntos emblemáticos de la ciudad.

La actividad comenzó en el Parque Estancia La Quinta y avanzó hasta Parque Italia, pasando por el Vivero Municipal, en un trayecto pensado para conectar a los participantes con la naturaleza, el paisaje serrano, la identidad local y la historia de Carlos Paz.

El senderismo urbano forma parte de las propuestas abiertas del verano y apunta a promover el disfrute del espacio público, la actividad física y el contacto con el entorno natural, en un formato accesible para todas las edades.

Desde la organización se recordó que la actividad se realiza todos los miércoles a las 9 de la mañana, con punto de encuentro en Los Zorzales 241. La participación es gratuita, sin inscripción previa, y se recomienda asistir con ropa cómoda y agua.