Tras las lluvias, la llegada de la creciente a Villa Carlos Paz

Las incesantes lluvias que se registraron este jueves 8 de enero en las sierras de Córdoba, provocaron una importante creciente que ingresó esta tarde al río San Antonio y marcó más de dos metros en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Desde la madrugada, las precipitaciones fueron importantes en la cuenca del lago San Roque y dejaron buenos milimetrajes en las nacientes de los ríos y arroyos serranos.

El pico de la creciente marcó casi cuatro metros en Cuesta Blanca y llegó después del mediodía al centro carlospacense, modificando la postal del río en su desembocadura en el embalse. También se hizo un buen aporte desde el arroyo Los Chorrillos, el río Cosquín y el arroyo Las Mojarras, los otros cursos de agua que alimentan el lago.