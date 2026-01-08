Video: La creciente marcó cuatro metros en el río San Antonio

Una creciente que superó los cuatro metros ingresó este mediodía al río San Antonio, a la altura de la localidad de Cuesta Blanca. Las precipitaciones que comenzaron esta madrugada y se mantienen de forma insistente, hicieron crecer todos los afluentes que alimentan la cuenca del lago San Roque y se estima que se incrementará su caudal en varios centímetros.

La crecida se convirtió en la más importante en lo que lleva el 2026 y el pronóstico anticipa que seguirá lloviendo.

Se estima que ingresarían alrededor de dos metros de creciente a la ciudad de Villa Carlos Paz.

