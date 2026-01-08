Volvieron las lluvias a las sierras y no descartan que caiga granizo

Las lluvias llegaron durante la madrugada a las sierras de Córdoba y una jornada gris se vive este jueves 8 de enero en gran parte de la provincia. Se mantiene vigente un Alerta Naranja por tormentas fuertes para el centro y norte cordobés, se prevé abundante caída de agua y no se descarta que pueda caer granizo en algunos sectores.

Las condiciones climáticas se mantendrán durante todo el día y se extenderían hasta el viernes 9.

Tras las jornadas calurosas que marcaron el inicio del año, las temperaturas registraron una importante caída por el ingreso del viento del sudeste y se anuncia una máxima de 21 grados.

Asimismo, desde la Policía Caminera se recomienda circular con precaución por las rutas provinciales y advierten por sectores donde la calzada se encuentra mojada. Es importante destacar que se anticipa un mejoramiento hacia el fin de semana.