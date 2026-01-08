Provincia de Córdoba

Volvieron las lluvias a las sierras y no descartan que caiga granizo

Hubo un importante descenso de las temperaturas y piden circular con precaución por las rutas.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
jueves, 8 de enero de 2026 · 08:44

Las lluvias llegaron durante la madrugada a las sierras de Córdoba y una jornada gris se vive este jueves 8 de enero en gran parte de la provincia. Se mantiene vigente un Alerta Naranja por tormentas fuertes para el centro y norte cordobés, se prevé abundante caída de agua y no se descarta que pueda caer granizo en algunos sectores.

Las condiciones climáticas se mantendrán durante todo el día y se extenderían hasta el viernes 9.

Tras las jornadas calurosas que marcaron el inicio del año, las temperaturas registraron una importante caída por el ingreso del viento del sudeste y se anuncia una máxima de 21 grados.

Asimismo, desde la Policía Caminera se recomienda circular con precaución por las rutas provinciales y advierten por sectores donde la calzada se encuentra mojada. Es importante destacar que se anticipa un mejoramiento hacia el fin de semana.

Más de
Lluvias Sierras de Córdoba Tormentas Granizo

Comentarios