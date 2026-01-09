Abrieron una de las válvulas del dique y apareció la «cola de novia»

Una de las válvulas del dique San Roque se abrió estar tarde ante la amenaza de nuevas crecientes. Volvió a formarse la tradicional «cola de la novia» que congregó la atención de vecinos y turistas de Villa Carlos Paz y alrededores.

Durante las últimas horas, el embalse alcanzó su capacidad máxima, el agua comenzó a caer por el vertedero y se encuentra actualmente en 35,74 metros (la cota se encuentra en 35,30 metros).

No se descarta que las precipitaciones continúen durante la tarde y noche de este viernes 9 de enero.

Como medida preventiva, se decidió abrir al 20% una de las dos válvulas que se encuentran en el paredón y eso hizo crecer considerablemente el nivel del río Suquía.