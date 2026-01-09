Villa Carlos Paz
Abrieron una de las válvulas del dique y apareció la «cola de novia»Vecinos y turistas se reunieron en el paredón para disfrutar de un clásico de cada verano.
Una de las válvulas del dique San Roque se abrió estar tarde ante la amenaza de nuevas crecientes. Volvió a formarse la tradicional «cola de la novia» que congregó la atención de vecinos y turistas de Villa Carlos Paz y alrededores.
Durante las últimas horas, el embalse alcanzó su capacidad máxima, el agua comenzó a caer por el vertedero y se encuentra actualmente en 35,74 metros (la cota se encuentra en 35,30 metros).
No se descarta que las precipitaciones continúen durante la tarde y noche de este viernes 9 de enero.
Como medida preventiva, se decidió abrir al 20% una de las dos válvulas que se encuentran en el paredón y eso hizo crecer considerablemente el nivel del río Suquía.