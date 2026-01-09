Altocúmulos sobre Carlos Paz: qué anuncian las nubes de esta mañana

Las nubes que cubrieron el cielo de Villa Carlos Paz durante la mañana no pasaron inadvertidas. Se trata de altocúmulos, una nubosidad de nivel medio que, en el contexto actual, funciona como una señal del estado de la atmósfera luego de un día marcado por lluvias continuas y crecientes en los ríos serranos.

Los altocúmulos suelen aparecer cuando la atmósfera mantiene inestabilidad en capas medias, aun cuando las lluvias más intensas ya cesaron. No indican precipitaciones permanentes, pero tampoco un cierre definitivo del mal tiempo. En jornadas como la de hoy, suelen asociarse a un escenario de transición, con posibles pausas y reactivaciones puntuales.

En este caso, la presencia de estas nubes refuerza la lectura del pronóstico oficial: el viernes no se presenta estable, sino con lluvias, tormentas o chaparrones aislados a lo largo del día. La alta humedad y el suelo saturado tras las precipitaciones de ayer generan condiciones propicias para que cualquier episodio de lluvia tenga impacto rápido en ríos y arroyos.

El aspecto del cielo también permite anticipar cómo puede avanzar la jornada. Si los altocúmulos se espesan y ganan tono gris, aumentan las chances de nuevas precipitaciones. Si, en cambio, comienzan a fragmentarse y aparecen claros amplios, la probabilidad de lluvia disminuye y se afianza una mejora temporaria.

Así, el cielo de esta mañana ofrece una pista clara: no se espera un día completamente pasado por agua, pero la atmósfera sigue activa y la inestabilidad no está descartada, especialmente durante la tarde.