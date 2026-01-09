Aumentan la apertura de válvulas y el lago San Roque libera más agua

Este viernes por la noche se dispuso incrementar la apertura de las válvulas del Paredón del Dique San Roque, según informó personal a cargo del lugar. La medida comenzó a regir a partir de las 20 horas, tras una directiva operativa vinculada al nivel del lago.

De acuerdo a lo informado, una de las válvulas quedó abierta al 75%, mientras que la segunda válvula se mantiene al 20%, incrementando el caudal de descarga aguas abajo.

La novedad fue comunicada por el encargado del paredón del lago, en el marco del seguimiento permanente que se realiza sobre el comportamiento del embalse tras las últimas lluvias registradas en la cuenca.

Desde los organismos intervinientes se mantiene el monitoreo de la situación y se recomienda precaución en sectores ribereños, especialmente durante la noche.