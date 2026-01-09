Avanza el recambio y reparación de luminarias en Valle Hermoso

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso continúa con los trabajos de recambio y reparación de luminarias en diferentes puntos de la localidad, con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad en los espacios públicos.

Desde el municipio informaron que las tareas forman parte de un plan de mantenimiento permanente, mediante el cual se atienden reclamos realizados por vecinos y se interviene en sectores que requieren mejoras en el alumbrado público. Estas acciones buscan optimizar la visibilidad nocturna y contribuir a una mayor tranquilidad para quienes transitan y residen en la zona.

“Seguimos trabajando para mejorar nuestros espacios. Continuamos atendiendo reclamos en distintos sectores de la localidad, realizando recambio y reparación de luminarias para brindar mayor seguridad y mejor iluminación a los vecinos”, señalaron desde la gestión municipal.

Las autoridades indicaron que los trabajos continuarán desarrollándose de manera progresiva en distintos barrios, reafirmando el compromiso de mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de la comunidad.