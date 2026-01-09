Bomberos de Malagueño partieron a Chubut para combatir incendios forestales

Solidaridad interprovincial
Bomberos de Malagueño partieron a Chubut para combatir incendios forestalesIntegran un contingente provincial que colaborará durante al menos diez días en Epuyén, una de las zonas más afectadas por el fuego
En la tarde de hoy, personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño partió rumbo a la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la región.
La dotación viaja acompañada por efectivos de La Calera y Unquillo, pertenecientes a la Regional 6, y se suma a un contingente que partió desde la ciudad de Córdoba. La misión tendrá una duración inicial de diez días, con posibilidad de extenderse de acuerdo a la evolución del incendio.
Desde la institución destacaron la vocación de servicio y el compromiso del personal que integra esta dotación, que afrontará una tarea de alta exigencia, riesgo y responsabilidad en una zona severamente afectada por el fuego.
Representando a Bomberos Malagueño viajan: Sargento Primero Luciana Martínez y la Bombera Ana Hartl.
Desde el cuartel expresaron su acompañamiento a las bomberas que participan del operativo y les desearon un regreso seguro, en el marco de una intervención que vuelve a poner en valor el trabajo solidario de los cuerpos de bomberos voluntarios.