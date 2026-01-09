Bomberos de Malagueño partieron a Chubut para combatir incendios forestales

En la tarde de hoy, personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño partió rumbo a la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la región.

La dotación viaja acompañada por efectivos de La Calera y Unquillo, pertenecientes a la Regional 6, y se suma a un contingente que partió desde la ciudad de Córdoba. La misión tendrá una duración inicial de diez días, con posibilidad de extenderse de acuerdo a la evolución del incendio.

Desde la institución destacaron la vocación de servicio y el compromiso del personal que integra esta dotación, que afrontará una tarea de alta exigencia, riesgo y responsabilidad en una zona severamente afectada por el fuego.

Representando a Bomberos Malagueño viajan: Sargento Primero Luciana Martínez y la Bombera Ana Hartl.

Desde el cuartel expresaron su acompañamiento a las bomberas que participan del operativo y les desearon un regreso seguro, en el marco de una intervención que vuelve a poner en valor el trabajo solidario de los cuerpos de bomberos voluntarios.