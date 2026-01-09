Carlos Paz: El agua comenzó a caer por el embudo del Dique San Roque

Luego de las intensas lluvias registradas en toda la cuenca, varias crecientes ingresaron al Lago San Roque, el agua superó el nivel máximo y comenzó a caer por el embudo. El embalse creció más de dos metros en apenas 24 horas por los aportes del río San Antonio, el arroyo Los Chorrillos, el río Cosquín y el arroyo Las Mojarras, que registraron crecidas de entre dos y cuatro metros.

Las precipitaciones fueron incesantes durante el día de ayer y la madrugada de hoy en la zona de alta montaña.

La última medición arrojó que el dique se encuentra en 35,58 metros (el nivel del vertedero es de 35,30 metros) y fue el único reservorio de las sierras de Córdoba que tuvo un crecimiento tan importante en el inicio del mes de enero. En ese sentido, se conoció que registró una suba de 2,50 metros tras el paso de la tormenta.

No se prevé que haya precipitaciones en las próximas horas y se mantienen cerradas las válvulas del paredón, por lo que no registrará el espectáculo conocido como «la cola de novia».