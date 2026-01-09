El clima en Carlos Paz: así seguirá el fin de semana

Villa Carlos Paz atraviesa un fin de semana de transición climática, luego de varios días marcados por lluvias intensas, elevada humedad y temperaturas moderadas. Según el pronóstico oficial actualizado este viernes por la tarde, el tiempo irá mejorando de manera gradual, con cambios notorios entre el sábado y el domingo.

Para este sábado 10 de enero, se espera una jornada fresca a templada, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 24°C. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente a algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la inestabilidad, con chaparrones aislados y una probabilidad de lluvias estimada entre el 10 y el 40%. El viento soplará mayormente del sector sudeste, con intensidad leve a moderada. Por la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo ligeramente nublado y descenso térmico.

El domingo 11 marcará un cambio más definido, con un ascenso de las temperaturas y un escenario más estable. La mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C, anticipando una jornada más cálida y propicia para actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones relevantes y la nubosidad será variable.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica que el lunes continuará el aumento térmico, con valores que podrían rondar los 31°C, mientras que desde el martes las temperaturas se mantendrán en registros más moderados.

En síntesis, el fin de semana en Carlos Paz mostrará un sábado todavía inestable, condicionado por la humedad y las lluvias recientes, y un domingo con mejores condiciones y temperaturas en ascenso, aunque se recomienda precaución en zonas ribereñas y suelos saturados tras las crecientes de los últimos días.