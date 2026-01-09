El Gobierno argentino celebró el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El Gobierno celebró la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y destacó el entendimiento como un hito político y económico tras más de 25 años de negociaciones. Desde la administración de Javier Milei remarcaron que la firma del convenio está prevista para el próximo 17 de enero en Paraguay, luego de que la mayoría de los países del bloque europeo avalara las condiciones del tratado.

El canciller Pablo Quirno fue uno de los primeros funcionarios en pronunciarse y subrayó el impacto positivo que tendrá el acuerdo para los países involucrados. “Más comercio, más inversión y más empleo”, sintetizó el ministro de Relaciones Exteriores, quien sostuvo que la Argentina “decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, en línea con el rumbo económico del Gobierno nacional.

Según explicó Quirno, el entendimiento permitirá que la Argentina y el resto de los países del Mercosur accedan de manera preferencial a la Unión Europea, a la que definió como “la tercera economía global”, con un mercado de 450 millones de personas, equivalente a cerca del 15% del PBI mundial. En ese marco, destacó que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, lo que beneficiará al 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur.

Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo calificó el acuerdo como “histórico” y afirmó que permitirá aumentar las exportaciones y acelerar el crecimiento económico. En un mensaje difundido en redes sociales, remarcó que el convenio es resultado del liderazgo del presidente Milei y del equipo económico y diplomático del Gobierno.

La aprobación por parte del Consejo Europeo habilitó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Asunción para firmar el acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El aval se logró pese a la oposición de países como Francia, Polonia e Irlanda, luego de que 21 de los 27 miembros del bloque votaran a favor, tras un cambio de postura clave de Italia.

De todos modos, el acuerdo aún no entrará en vigor de forma inmediata. Deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, un proceso que podría demorar varias semanas y que presenta incertidumbre, ya que alrededor de 150 eurodiputados, sobre un total de 720, anticiparon que podrían recurrir a la Justicia para frenar su implementación. Pese a ese escenario, el Gobierno argentino considera la firma como un logro propio y una señal política fuerte de inserción internacional y apertura comercial.