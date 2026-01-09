El Gobierno pagó unos USD 4.300 millones en vencimientos de deuda

El Gobierno pagó hoy el vencimiento que tenía con bonistas privados por unos US$ 4.200 millones, lo cual ya era descontado por los mercados financieros.

Utilizó dólares propios, un repo con seis bancos internacionales y fondos de la privatización de las represas del sur.

Según la radiografía del acuerdo, del ese total de US$ 4.218 millones, US$ 692 millones están en manos del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares, al ser pagos intra-sector público y refinanciables.

En cuanto al neto a privados de US$ 3.526 millones, el Tesoro usó US$ 2.300 millones por ingresos de la privatización de las represas [del Comahue], por lo que se usaron US$ 1.200 o 1.300 millones del repo".

El Banco Central (BCRA) había anunciado el miércoles pasado que se había cerrado un repo con bancos internacionales por US$ 3000 millones, a poco más de un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%, en una operación que sumará liquidez de manera transitoria.

Las entidades participantes del REPO fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander, a una tasa del 7,4% anual.

La licitación recibió ofertas por US$ 4.400 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado.

En tanto, el Banco Central avanza con el programa de acumulación de divisas y ya acumuló unos USD 200 millones.