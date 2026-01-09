El maravilloso espectáculo del embudo del Dique San Roque

El embudo del dique San Roque se convirtió este viernes 9 de enero en el protagonista de un hermoso espectáculo: el agua comenzó a caer por el vertedero y se formó una maravilloso arcoriris que concentró la atención de vecinos y turistas. Varias crecientes ingresaron durante las últimas horas en los ríos y arroyos serranos y se registra una hermosa postal en Villa Carlos Paz.

En apenas 24 horas, el reservorio registró un incremento de 2,50 metros y superó su capacidad máxima de 35,30 metros.

Tras el paso de la tormenta, EL DIARIO recorrió la zona del paredón para mostrar cómo se vive el día después.

