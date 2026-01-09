“Es espectacular, una belleza”: el asombro de turistas ante la Cola de la Novia

La apertura de la Cola de la Novia, tras las intensas lluvias que se extendieron desde el jueves hasta la tarde del viernes, volvió a convertirse en un imán para turistas y vecinos en Villa Carlos Paz. El lago San Roque alcanzó su nivel máximo y el salto de agua, visible y constante, transformó el sector en un punto de encuentro marcado por el asombro y las cámaras en mano.

“Es espectacular, una belleza”, expresó Teresa, visitante de San Javier, provincia de Santa Fe, mientras observaba el caudal caer con fuerza. “Córdoba siempre ofrece nuevos paisajes para descubrir”, agregó, sorprendida por la magnitud del fenómeno.

La escena se repitió durante toda la jornada. Familias, parejas y grupos de amigos se acercaron para contemplar el salto y recorrer la zona. Karina Rojas, oriunda de Buenos Aires y alojada en Villa Carlos Paz, destacó el valor de la experiencia compartida: “Por primera vez mis hijos conocieron la Cola de la Novia. Es un lugar espectacular”.

Entre los visitantes también hubo quienes remarcaron el crecimiento sostenido de la provincia. Benjamín, llegado desde Buenos Aires, señaló que vuelve todos los años y nota los cambios. “Hace tres años consecutivos que venimos y quedé enamorado de la provincia. Se nota que cambia, que hay rutas nuevas todos los años. Es un espectáculo”, afirmó, al tiempo que destacó la mejora en los accesos viales.

Otros turistas coincidieron en resaltar el carácter único del fenómeno. “No hay palabras, es maravilloso, algo único”, señalaron visitantes provenientes del sur de Santa Fe y del norte bonaerense, mientras recorrían el sector y tomaban fotografías.

Así, la Cola de la Novia volvió a consolidarse como una de las postales más buscadas cuando las condiciones hídricas lo permiten. El salto no solo ofreció una imagen imponente, sino también una experiencia directa con la naturaleza, reafirmando el atractivo del paisaje serrano y su capacidad para sorprender incluso a quienes regresan año tras año.