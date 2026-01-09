La lluvia en Cosquín obligó a mudar la Ronda 3 del Pre Cosquín

Las condiciones climáticas registradas en Cosquín obligaron a modificar el escenario previsto para la Ronda 3 del Certamen Pre Cosquín 2026, que debía desarrollarse al aire libre en la tradicional plaza Próspero Molina. Finalmente, la jornada se llevó adelante a puertas cerradas en el Centro de Congreso y Convenciones, sin público, pero con la misma intensidad artística.

Pese al cambio de lugar, los participantes se presentaron ante el jurado con alto nivel y compromiso, en una jornada marcada por el silencio del salón, la concentración y la expectativa por los resultados. Cada actuación fue evaluada en detalle, mientras avanzaba la definición de las sedes que comienzan a perfilar a sus finalistas.

Tras esta instancia, quedaron a la espera de definición los representantes de las sedes Gualeguaychú (Entre Ríos), Las Breñas (Chaco), El Tío (Córdoba), Ingeniero Luiggi (La Pampa), Pellegrini (Buenos Aires), Añatuya (Santiago del Estero) y Mar Chiquita (Buenos Aires).

Con el clima como protagonista inesperado, el certamen avanza hacia una etapa decisiva. En las próximas horas se conocerán los nombres que continuarán el camino rumbo al escenario mayor.