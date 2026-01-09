Las hermosas postales del lago San Roque tras las últimas crecientes

Villa Carlos Paz
Las hermosas postales del lago San Roque tras las últimas crecientesEl embalse alcanzó su máximo nivel luego de las intensas lluvias caídas en el Valle de Punilla.
El lago San Roque se llenó en el inicio del 2026 tras las intensas lluvias caídas durante las últimas horas en las sierras de Córdoba. El embalse tuvo una recuperación impresionante a causa de las sucesivas crecientes que ingresaron desde los ríos Cosquín y San Antonio y los arroyos Las Mojarras y Los Chorrillos.
Los milimetrajes caídos en la zona de alta montaña, donde se encuentran las nacientes de los cursos de agua, resultaron claves para que alcanzara su capacidad máxima e incluso superara el nivel del vertedero (embudo).
La costanera de Villa Carlos Paz muestra el dique en todo su esplendor y se anticipan días soleados durante el fin de semana.
Las postales del San Roque tras las crecientes que entraron el jueves pasado.